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الدولة توفر خدمات الأوراق الثبوتية للمواطنين المتخلفين عن القيد مجانا بشمال سيناء

الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:00 ص
الدولة توفر خدمات الأوراق الثبوتية للمواطنين المتخلفين عن القيد مجانا بشمال سيناء استخراج الأوراق الثبوتية
شمال سيناء - محمد حسين

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توفرالدولة خدمات استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين المتخلفين عن القيد مجانا بمناطق شمال سيناء، ويقوم بها المجلس القومي للسكان بشمال سيناء بالتنسيق مع مجالس المدن. 

وقالت نوال سالم مقرر المجلس القومى للسكان بشمال سيناء، إنه يتم تنظيم حملات متواصلة حملة لاستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة من المنقولين من رفح والشيخ زويد والعريش والمقيمين في مركز بئر العبد. 

وأكدت مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أن الحملات تأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وينظمها القومي للسكان بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومديرية الشئون الصحية ومشايخ القبائل، ويتم استخراج ساقط قيد بالمجان كخطوة أولي من خطوات حملة استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين، والتي ينفيذها المجلس القومي للسكان شمال سيناء، وتخصص لها المحافظة المبالغ المالية المطلوبة. 

وأشارت سالم، إلى أهمية استخراج سواقط قيد وشهادات الميلاد للأطفال، وذلك لحمايتهم وتأهيلهم للقيد والالتحاق بمراحل التعليم والحصول على كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون. 


شمال سيناء

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استخراج الأوراق الثبوتية

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