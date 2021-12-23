اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:50 م
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الحزن يخيم على قرية تلبانة بالشرقية بعد وفاة إمام مسجد بعد 45 يوما من زفافه

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:06 م
الحزن يخيم على قرية تلبانة بالشرقية بعد وفاة إمام مسجد بعد 45 يوما من زفافه امام المسجد المتوفى
الشرقية- فتحية الديب

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شيع المئات من أهالى قرية تلبانة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، جنازة الشاب "محمد صبحى عبد الله خاص" 26 عاما، إمام وخطيب بمديرية أوقاف السويس، والذى توفى إثر حادث تصادم بطريق القاهرة - السويس.
 
لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة فى حادث سير بالطريق الإقليمى نطاق مديرية أمن القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القاهرة الجديدة بالتجمع، وتم إنهاء تصاريح الدفن من قبل النيابة العامة.
 
فيما خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالى القرية، حيث نزل الخبر عليهم كالصاعقة لوفاة الشاب الخلوق بعد 45 يوما من زفازفه، وقام العديد من شباب وأهالى القرية بتدوين كلمات تبكى القلوب عن الشاب لما كان يتمتع به من خلق حسن وتواضع، فيما أصيبت الأسرة بحالة من الصدمة ويتم إقامة سرادق العزاء لتلقى العزاء فى الفقيد الذى وفاته المنية بعد شهر ونصف من زفافه.
 
امام المسجد المتوفى (1)
امام المسجد المتوفى

امام المسجد المتوفى (2)
امام المسجد المتوفى 

 


الشرقية

مستشفى العبور

قرية تلبانة

خطيب وامام

مديرية اوقاف السويس

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