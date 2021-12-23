الحزن يخيم على قرية تلبانة بالشرقية بعد وفاة إمام مسجد بعد 45 يوما من زفافه

شيع المئات من أهالى قرية تلبانة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، جنازة الشاب "محمد صبحى عبد الله خاص" 26 عاما، إمام وخطيب بمديرية أوقاف السويس، والذى توفى إثر حادث تصادم بطريق القاهرة - السويس.

لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة فى حادث سير بالطريق الإقليمى نطاق مديرية أمن القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القاهرة الجديدة بالتجمع، وتم إنهاء تصاريح الدفن من قبل النيابة العامة.

فيما خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالى القرية، حيث نزل الخبر عليهم كالصاعقة لوفاة الشاب الخلوق بعد 45 يوما من زفازفه، وقام العديد من شباب وأهالى القرية بتدوين كلمات تبكى القلوب عن الشاب لما كان يتمتع به من خلق حسن وتواضع، فيما أصيبت الأسرة بحالة من الصدمة ويتم إقامة سرادق العزاء لتلقى العزاء فى الفقيد الذى وفاته المنية بعد شهر ونصف من زفافه.