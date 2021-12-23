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التنمية المحلية: تعيين المتميزين بدورة قادة المستقبل مساعدين لروساء الأحياء

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:26 ص
التنمية المحلية: تعيين المتميزين بدورة قادة المستقبل مساعدين لروساء الأحياء وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، استمرار الجزء الأول من دورة قادة المستقبل للإسبوع الثالث على التوالى، مشيراً إلى أن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التى تنظمها الوزارة خلال الخطة التدريبية للمحليات المنفذة بمركز التنمية المحلية بسقارة ، حيث يحصل المتدربون فى هذه الدورة على 180 ساعة تدريب خلال الجزء الأول منها بما يعادل 12 ساعة تدريب يومياً، يتم خلالها تأهيل المتدربين على التعامل مع كافة المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع  ، وقال أن الجزء الثانى من دورة قادة المستقبل سينفذ نهاية يناير 2022 ولمدة 3 أسابيع . 
 
وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن البرنامج التدريبى لقادة المستقبل  يتضمن أيضاً ورش عمل متقدمة فى مجالات التفكير الإبداعى والابتكارى والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الأداء والعمل الجماعى وهندسة الإنسانيات ورؤية مصر 2030 ، وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية ، والتخطيط الاستراتيجى ، ومهارات التفاوض ، والتخطيط العمرانى ، وإدارة المشروعات ، والإصلاح الإدارى للدولة ومهارات الاتصال ، والبروتوكولات والمراسم ، ونظم المعلومات الجغرافية ، والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع ومبادرة مجلس إدارة الشارع كنموذج لأهمية التكامل بين دور الدولة والمشاركة المجتمعية فى دعم التنمية، لافتاً إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولى منصب قيادى فى المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن، والحصول على دورات تدريبية متقدمة سواء داخل مصر أو خارجها لرفع وعيهم واطلاعهم على ثقافات وخبرات عالمية فى مجال الإدارة المحلية.
 
و فى ذات السياق، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية جديدة هى: اللغة الانجليزية للمستوى المتوسط، ودورة اساسيات تطوير البرامج والتطبيقات اللالكترونية Programming Basics، ودورة اجراءات توقيع بروتوكولات التعاون ومهارات التفاوض لإدارات التعاون الدولى، ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 142 متدرباً من جميع المحافظات . 
 
من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بانتهاء فعاليات  دورتين تدريبتين هما أساسيات تحليل البيانات بإستخدام برنامج Spss ، وبرنامج ادارة المشروعات Pmp، واستفاد من هذه الدورات 50 متدرباً من جميع المحافظات .

التنمية المحلية

تدريب العاملين فى المحليات

اخبار مصر

مركز التنمية المحلية بسقارة

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