اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التموين تحذر البدالين وأصحاب المخابز من تجميع البطاقات وسحب الرخصة حال المخالفة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:34 ص
التموين تحذر البدالين وأصحاب المخابز من تجميع البطاقات وسحب الرخصة حال المخالفة بطاقات التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارى لوزير التموين والتجارة الداخلية، والذى يحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم، ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأي سبب من الأسباب.
 
 
وتضمن القرار أنه في حالة وجود أي بطاقة تموين لدى بدال أو مخبز، سيتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيا كما يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفي حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيا.
 

التموين

بقالين التموين

اصحاب المخابز

تجميع البطاقات بالمخابز

عقوبة جمع بطاقات التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: "لا يمكن هدى بطاقة تموين لحد بيتجوز"

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:36 م

ضبط صاحب مخبز استولى على بطاقات تموين المواطنين فى دار السلام

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:00 م

هل يوجد إضافة مواليد ببطاقة التموين حاليا؟ .. إجابة حاسمة من الوزير المختص

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:00 ص

وزير التموين: لدينا 23 مليون بطاقة تموين لـ64 مليون مواطن.. ولا إضافة مواليد

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 05:12 م

وزير التموين للنواب: استخراجنا 650 ألف بطاقة تموينية لتكافل وكرامة بـ3 سنوات

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 05:06 م

تفاصيل جديدة تهم المواطنين بشأن بطاقات التموين.."فيديو"

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة