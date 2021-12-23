البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 11766 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2072 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 14071 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 4645 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2188 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 3230 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3973 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 356.5 ألف سهم، 15 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1666 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، أكتوبر فارما، جدوى للتنمية الصناعية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 34 ألف سهم، 1719 سهم، 143 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 499.6 ألف سهم، 105 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات تنمية للاستثمار العقاري، مصر للفنادق، أي فاينانس للاستثمار المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 50 ألف سهم، 8550 سهم، 718 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الشركة الأولى عدد 250 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.94% من أسهم رأس المال، شراء الشركة الثانية عدد 900 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.02% من أسهم رأس المال.

في سياق منفصل أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، موافقة مجلس الإدارة على بيع بحد أقصى عدد 16.9 مليون سهم مملوكة للشركة (أسهم خزينة) من خلال الاستجابة لعرض الشراء المقدم من شركة أم سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية.

في سياق آخر أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة بالتعاقد مع شركة كايزن للاستشارات للقيام بأعمال تطوير الهيكل الوظيفي للشركة بمبلغ وقدره 380 ألف جنيه، نظرًا لأن لديها أفضل العروض الفنية وأقلها من الناحية المالية، والتعاقد مع شركة بالس كونسالتنسي للقيام بأعمال التسويق والمبيعات لمشروع جاردينيا الشمس بمدينة 6 أكتوبر لحصولها على أفضل العروض المقدمة، وذلك مقابل الحصول على 4% من إجمالي قيمة الوحدة شاملة (ضريبة القيمة المضافة)، واعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 181.5 مليون جنيه إلى 226.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 45.4 مليون جنيه.