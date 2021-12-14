ما لا تعرفة عن رفاعة الطهطاوى مؤسس مدرسة الألسن.. ولماذا نفى للسودان؟.. لايف

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول الحوار المفتوح الذى نظمتة مكتبة الإسكندرية، بعنوان "الطهطاوي والقرن الحادي والعشرون"، وشارك في فاعلياته الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق وأستاذ الوثائق العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة عبر الفيديو كونفراس ، والدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ في كلية الآداب بجامعة عين شمس، والدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان، والدكتورة أمل الصبان أستاذة اللغة الفرنسية في كلية الألسن بجامعة عين شمس، والدكتورة مرفت أسعد عطا الله أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية بجامعة الإسكندرية.





وتضمنت محاور الحوار الرسالة التنويرية الجليلة التي حملها الشيخ الأزهري رفاعة رافع الطهطاوي، معلم الأمة ورائد مسيرة التجديد والاستنارة في الفكر المصري الحديث، وهي الرسالة التاريخية التي تمثل إلى اليوم نموذجًا رائدًا بالنسبة لأجيالنا الجديدة، ودعوة للتأمل والدرس، خاصة في تلك الآونة التي تشهد فيها مصر مشروعًا نهضويًا شاملاً يمثل فيه بناء الوعي الجديد للإنسان المصري الهدف والمبتغى، وتعد فيه النهضة العلمية والارتقاء المعرفي والثقافي الأساس والركيزة.

كما سلط الحوار الضوء على حركة الترجمة الكبرى التي أطلق الطهطاوي شرارتها الأولى في سنواته الدراسية في باريس حين كان إمامًا وعضوًا في أول بعثة تعليمية أوفدها الوالي محمد علي إلى خارج البلاد في منتصف عشرينيات القرن الــ 19، ليقوم إثر عودته إلى أرض الوطن بتأسيس مدرسة الألسن العريقة عام 1835 لتعلم الأمة الأهمية الجوهرية التي يمثلها التمكن من استخدام لغة أجنبية أو أكثر بغية إقامة جسور للتواصل الحضاري والحوار المعرفي بين مصر وأوروبا بما يحقق للأمة وقتذاك انطلاقة متجددة على دروب التطور والتحديث.

من جانب آخر، تتبع الحوار المسيرة الثرية للطهطاوي مفكرًا ومؤلفًا وتربويًا وصحفيًا، فضلاً عن نجاحه في تشكيل الرعيل الأول من رواد النهضة المعرفية الحديثة الذين ألوا على أنفسهم مسار الاستنارة والتجديد حيث تناقلوا شعلة المعرفة جيلاً بعد جيل التي مازلنا نستأنس بوهجها ونحن نتخطى أعتاب العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين .







الحوار المفتوح الذى نظمتة مكتبة الإسكندرية



الحوار المفتوح



جانب من الحوار المفتوح الذى نظمتة مكتبة الإسكندرية