الأعلى للآثار يتابع مشروعات ترميم صالة الأعمدة وتمثال الملك تحتمس بالكرنك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

زار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الخميس، محافظة الأقصر لتفقد العمل فى مشروع ترميم الأعمدة الجنوبية فى صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، والوقوف على مشروع ترميم وإحياء تمثال الملك تحتمس الثانى فى الجهة الجنوبية من المعبد.

ولدى وصول الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لمعابد الكرنك إلتقى بفريق المرممين والمرممات الذي يعملون فى مشروع ترميم وإظهار ألوان صالة الأعمدة بالكرنك، والذين كلفهم منذ أيام بالإنطلاق فى العمل بالمرحلة الثانية لترميم 61 عمود بالجهة الجنوية للصالة بدعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، أنه بعد نجاح المرحلة الأولى لترميم وإزالة الإتساخات والتكلسات من 12 عموداً فى منتصف صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك، تقرر البدء فى المرحلة الثانية لترميمات 61 عمود جديد بدءاً من الخميس 9 ديسمبر الماضي، وحتى نهايتها فى الأشهر المقبلة، مؤكداً على أن فريق الترميم بوزارة السياحة والآثار، سيعمل بالمشروع من جديد بالتعاون مع عدد من خريجى أقسام الترميم بجامعتى الأقصر وجنوب الوادى ومعهد الترميم بالأقصر، للقيام بالعمل فى ترميم الأعمدة فى صالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك وإظهار ألوانها الأصلية، وذلك بعد إزالة آثار التلف التى سببتها عوامل التعرية وجارى استكمال أعمال الترميم لباقى الأعمدة تباعاً.

كما تابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال جولته بالكرنك، العمل فى مشروع ترميمات تمثال الملك تحتمس الثانى الجالس فى الجهة الجنوبية بالمعبد، حيث أنه يعتبر التمثال من التماثيل الثلاثة النادرة حول مصر أحدها في المتحف المصرى بالتحرير، والثانى في أسوان، والثالث يتم ترميمه بالكرنك، ومن المنتظر نهاية العمل فيه خلال الفترة المقبلة ليفتتح أمام العالم أجمع ويكون هدية جديدة من المصريين لضيوف الكرنك.



أمين الأعلى للآثار يتابع مشروع ترميم تمثال تحتمس الثانى



أمين الأعلى للآثار يتابع مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى



أمين الأعلى للآثار يتابع مشروعات معابد الكرنك



لقاء وزيري مع رجال الكرنك خلال جولته اليوم