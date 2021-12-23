أمطار وصقيع وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى: - من الخميس 23 ديسمبر

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة

فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة



- من الجمعة 24 ديسمبر:

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية و جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة



- من السبت 25 ديسمبر إلى الثلاثاء 28 ديسمبر:

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.