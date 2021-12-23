افتتاح وحدة بيطرية بقرية رأس الحكمة في مطروح بتكلفة 1,9 مليون جنيه

مطروح - حسن مشالي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، الوحدة البيطرية بقرية رأس الحكمة، على مساحة 1400 متر مسطح، وبتكلفة 1,914 مليون جنيه، في إطار الاحتفالات بعيد مطروح القومي، وذلك بحضور الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، و رضا عطا الله رئيس القرية، وعدد من عمد ومشايخ وأهالي القرية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الوحدة البيطرية، شهدت تنفيذ أعمال إحلال وتجديد، على مساحة 1400 متر مسطح، والمباني على مساحة 255 متر، مكون من دور أرضى، به الوحدة البيطرية، ودور علوي عبارة عن استراحة للأطباء، بتكلفة 1,914 مليون جنيه، تخدم المربين من فوكه شرقاً حتى مدينة مرسى مطروح غرباً.

وأشار مدير الطب البيطري، إلى أنه بلغ عدد المترددين على الوحدة العام الماضي، 564 مربى ثروة حيوانية، وتقديم علاج وأدوية مجانية وعلاج طفيليات خارجية " رش" لـ 31 ألف و140 رأس ماشية وأغنام، وعلاج طفيليات داخلية لـ 30 ألف و 137 رأس.

وبلغ إجمالي أعمال التحصين بوحدة رأس الحكمة، خلال العام الجاري 29 ألف و276 رأس أغنام، من اللقاحات المختلفة "الحمى القلاعية - حمي الوادي المتصدع - جدري الأغنام - طاعون المجترات الصغيرة"، بالإضافة إلى انه يتم عمل سجل تأريخي لسلالات رؤوس الثروة الحيوانية، المترددة على الوحدة البيطرية، حتى النفوق أو الذبح

وأشار محافظ مطروح، إلى إنشاء المحافظة، لصندوق دعم الثروة لحيوانية، لمساعدة المربين سواء في الأعلاف وغيرها من وسائل الحفاظ وتنمية الثروة الحيوانية، خاصة أغنام البرقي، التي تتميز بها محافظة مطروح.