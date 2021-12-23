افتتاح المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر بحضور وزيرة الثقافة.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من افتتاح فعاليات الدورة 11 لـ المهرجان القومى للتحطيب داخل قصر ثقافة حسن فتحى التراثية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر.

ويقول محمد إدريس مدير إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إنه من المقرر أن تقام فعاليات المهرجان القومى للتحطيب فى قصر ثقافة حسن فتحى وقصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة حوض الرمال خلال أيام الفعاليات، حيث أنهى رجال فرع ثقافة الأقصر بقيادة محمد إدريس مدير الفرع، التجهيزات لعودة "المهرجان القومى للتحطيب"، حيث تجهز ملوك "لعبة التحطيب" الشهيرة بمحافظة الأقصر، وذلك ببروفات يومية لعودة مهرجانهم السنوى الذى تشارك فيه فرق التحطيب من مختلف جنوب الصعيد.

ويضيف مدير إقليم جنوب الصعيد الثقافي، لـ"اليوم السابع"، أنه حرصت الهيئة العامة لقصور الثقافة على الحفاظ على مكتسبات وهوية فنوننا الشعبية بإقامة المهرجان القومي للتحطيب بمحافظة الأقصر، مقدمة لعشر دورات، الأولى والثانية منهما أقيما بالمسرح المفتوح بقصر ثقافة الأقصر "القديم" ثم قدمت الثمان دورات الأخرى بساحة أبو الحجاج أمام معبد الأقصر، حيث يشارك في المهرجان لاعبو التحطيب من محافظات "قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا"، وتبدأ حلقات التحطيب عقب صلاة العصر، وتقدم الفعاليات الفنية لفرق العصا ولاعبي التحطيب بعد صلاة العشاء، ويعد المهرجان القومي للتحطيب الأشهر في محافظة الأقصر، ويتابعه الآلاف من أبناء المحافظة، ويعد هذا الموعد هو الموعد الرسمي الدائم للمهرجان على مدى دوراته، حيث يجتمع فيها الفن مع اللعبة، ليكون مزيجاً تراثيا وثقافيا، يراه الناس ويتفاعلون معه.

ويعيد مهرجان التحطيب الذي ينظم كل عام فى الأقصر التاريخ التراثى للعبة التحطيب التاريخية فى جنوب الصعيد، والتى يعتبرها شيوخ وملوك اللعبة "لعبة الرجال فقط"، فهى اللعبة التى يمارسها الرجال دون غيرهم من النساء فى مدن وقرى محافظات الصعيد، حيث إن "لعبة التحطيب" واحدة من أقوى الطقوس التى يقبل عليها أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد، حيث إنه على أنغام المزمار المبهجة والأغانى التراثية الصعيدية، يتجمع نجوم لعبة التحطيب فى حلقات وساحات التحطيب فى مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام، وذلك لتقديم حلقات التحطيب، حيث يتجمع شيوخ ولاعبو التحطيب التراث الصعيدي الأشهر في الصعيد، وتجرى مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع.