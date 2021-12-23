إنجازات الدولة فى الصعيد.. 8 ملايين يورو لمشروع تحسين الميكنة الزراعية بالفيوم والمنيا

الفيوم رباب الجالي

شهدت محافظات صعيد مصر خلال الآونة الأخيرة، اهتماما موشعا من الدولة بالمشروعات الخدمية بهذه المحافظات والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين وتعود بالنفع عليهم، وكان من القطاعات التي حظيت باهتمام كبير من الدولة مؤخرا المزارعين في محافظات الصعيد وكان لمزارعي محافظتي الفيوم والمنيا نصيب كبير في أحد المشروعات الهامة وهو مشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة والذي تنفذه وزارة الزراعة بقرض من إيطاليا بقيمة 8 ملايين يورو.

وتعتبر إحدي أهم هذه المحطات محطة الميكنة بمركز اطسا بمحافظة الفيوم ، وقال الدكتور عادل الأعصر رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محطة مركز اطسا ضمن 3‪محطة علي مستوي الجمهورية في قطاع الزراعة الآلية الذي يهدف لخدمة المزارعين

ولفت الأعصر إلى أن المشروع بتكلفة 8 ملايين يورو قيمة قرض إيطالي وتم تنفيذ المشروع بمحافظتي الفيوم والمنيا منهم 9 محطات آلية بالفيوم و8 محطات بمحافظة المنيا بالإضافة الي 6 جمعيات تعاونية زراعية بمحافظة الفيوم و5 جمعيات بمحافظة المنيا.

وقال رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، أنه يتم صيانة الآلات بشكل دوري من خلال فريق له خبرة كبيرة ومدرب علي أعلي مستوي لأن المشروع يهدف الي الاستدامة ودون الصيانة الدورية لن يتحقق هذا الهدف.

وأشار الأعصر الي أن المزارعين يمكنهم التواصل مع محطات الميكنة الزراعية اما بالشكل المباشر بالذهاب للمحطة او من خلال الاتصال التليفوني بسائقي الآلات الزراعية المعروفة أرقامهم لدي المزارعين وتكون أسعار إيجار الآلات رمزية بالنسبة لأسعارها بالخارج لافتا إلي أن المشروع يوفر الجهد والوقت وعدد العمالة.