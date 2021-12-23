إكسترا نيوز: وصول الوفد الطبي المصري إلى غزة وتواصل عمليات إعادة الإعمار

كتب أحمد عرفة

قالت منى عوكل مراسلة إكسترا نيوز، إن الوفد الطبي المصرى وصل قطاع غزة، ويضم عددا من الاختصاصات منها: جراحة عامة وجراحة عظام وحراحة قلب وهى تخصصات نادرة في القطاع، خاصة عند الحديث أنه خلال السنوات الماضية كان هناك ضعف في عدد الأطباء الذين يصلون لقطاع غزة، لمعاينة المرضى وإجراء عمليات جراحية مهمة أو خطيرة ويتم نقل المرضى إلى خارج قطاع غزة لتلقى العلاج.

وأضافت مراسلة إكسترا نيوز، إن أهالى غزة ينتظرون بدء هذه العمليات الجراحية والمعاينات بفارغ الصبر، بالإضافة إلى أن ممثلى وزارة الصحة يتحدثون عن أن هناك خططا كبيرة للغاية لبدء العمل فيما يتعلق بالنطاق الصحى.

وأشارت إلى أنه عمليا خلال اليومين الماضيين كانت هناك أحوال جوية متمثلة في أمطار فى قطاع غزة وغير ذلك، الأمر الذى كشف بعض العيوب في البنية التحتية في قطاع غزة.

وأضافت مراسلة إكسترا نيوز، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هذه الأمطار ساعدت الفريق الهندسى في الإطلاع الأكثر على البنية التحتية في قطاع غزة، الأمر الذى يساهم في تحسين البنية التحتية وإعادة تأهيل الطرقيات والتي يتم الحديث عنها منذ فترة.