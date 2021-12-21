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وكالة "سوا" الفلسطينية: مصر ترسل وفدا طبيا لغزة مطلع الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:34 م
وكالة "سوا" الفلسطينية: مصر ترسل وفدا طبيا لغزة مطلع الأسبوع المقبل مصر تطلق اليوم المرحلة الثانية لإعادة اعمار غزة
كتب أحمد جمعة

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قالت وكالة "سوا" الإخبارية الفلسطينية في غزة، اليوم، الثلاثاء، إن وفدا طبيا مصريا من تخصصات طبية مختلفة سيصل الى قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل.

 

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر لم تسمها أن الوفد الطبي المصري سيصل غزة، لإجراء سلسلة عمليات جراحية في مستشفيات قطاع غزة، ومعاينة عدد من الحالات المرضية.

 

وأشارت الوكالة الفلسطينية الى ان الوفد الطبي المصري سيمكث في القطاع عدة أيام، لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، بهدف مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية المحلية.

 

وتأتي زيارة الوفد الطبي المصري الى قطاع غزة، في ظل استمرار الجهود المصرية في إعادة اعمار غزة، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، والبدء في المرحلة الثانية من ملف الاعمار.


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وفد طبي مصري في غزه

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