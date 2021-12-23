إزالة 5 حالات تعد على مساحة 1735 متر مربع بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف، فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بإزالة كافه التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.



هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات وحوش عيسى ودمنهور عن إزالة 5 حالات تعد على مساحة 1735 م٢ عبارة عن:



- إزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 800 م بقري طيبه وكوم زمران بالدلنجات.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 525 م بنطاق قرية عزب حوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

- إزالة حالتي تعدي بمساحه 410 م٢ بقرية الابعاديه بدمنهور