أكاديمية الشرطة: المفاضلة بين الطلاب تمت باستخدام التكنولوجيا الحديثة

كتب محمود عبد الراضي

أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أن النسبة المئوية ليس المعيار الوحيد لاختيار الملتحقين بكلية الشرطة.

وأضاف مساعد أول وزير الداخلية، أنه تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاختبارات وتم المفاضلة بين الطلاب وفقا للوائح الأكاديمية.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين لكلية الشرطة هذا العام بلغ نحو 62554 ألف طالب، بينهم 19271 طالب من المنطقة المركزية ونحو 27 ألف من الوجه البحري ونحو 13 ألف من الوجه القبلي، بينهم 37554 من الحاصلين على الثانوية العامة و2944 من الثانوية الازهرية.