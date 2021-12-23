أحلام الصعيد تتحقق.. أهم المعلومات عن محور الشهيد باسم فكرى بقنا قبل افتتاحه

صابر سعيد

يعد من أكبر مشروعات الطرق التي نفذت في السنوات الأخيرة بمصر ومحافظة قنا وهو شريان يمتد من الشرق إلى الغرب لربط الطرق الزراعية والصحراوية ببعضها البعض، ويساهم في الروابط التجارية بين المدن وبعضها البعض، بالإضافة إلى امتداده على طول 19 كيلو متر من الشرق إلى الغرب.

يستعرض اليوم السابع، أهم المعلومات عن المشروع العملاق بمحافظة قنا، والذي من المقرر افتتاحه خلال أيام..



1. يمتد المحور بطول 19 كم وعرض 21 مترا، وبه حارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه



2. يشمل 30 عملًا صناعيًا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا، مما يساهم فى حل مشكلة التقـاطعـات مع الطرق الفرعية والـترع والمصارف



3. تكلفة مالية حوالى مليار و500 مليون جنيه.

4. يساهم المحور فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربي

5. يساهم في تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس



6. يحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.

7. يتميز المحور بقربه من مطار الأقصر الدولي وموانئ التصدير بالبحر الأحمر ما يخلق حلقة تبادل تجارى واسعة النطاق وسرعة في النقل

8. يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط، والتجمع العمرانى بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب

9. يساهم المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل وسيساهم فى تسهيل الحركة المرورية.

10. وافق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على اطلاق اسم الشهيد الرائد باسم فكرى أحمد طه على محور قوص – نقاده، وذلك تخليدا لذكرى الشهيد والدور البطولى الذى قام به لضبط الخارجين على القانون