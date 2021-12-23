أبو الغيط لرئيسة برلمان البحرين: نثمن دور المنامة فى تعزيز الهوية العربية

كتب بيشوى رمزى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، اليوم الخميس، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين فوزية بنت عبد الله زينل والوفد المرافق لها بمقر الجامعة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة، أن الأمين العام ناقش مع رئيسة مجلس النواب عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التاكيد على دعم الجامعة العربية لمملكة البحرين في مواجهة التحديات الخارجية وحماية مصالحها الوطنية.

وأضاف المصدر، أن أبو الغيط ثمن في هذا الإطار الدور الهام الذي تلعبه البحرين في تعزيز العمل العربى المشترك والحفاظ علي الهوية العربية وركائزها في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، منوها بالدور المقدر للقيادة البحرينية في هذا الخصوص.

يذكرأن، وقّع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، برفقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ووزراء الثقافة العرب على وثيقة "إعلان الإمارات للغة العربية" وذلك في جناح دولة الإمارات بإكسبو 2020 دبى، ضمن أعمال أول قمة للغة العربية تنظمها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية.

وصرح مصدر مسئول بأن الأمين العام ثمن الوثيقة التي تهدف إلى تعزيز اللغة العربية، مشيراً بأنها تضاف إلى قائمة المبادرات التي أطلقتها دولة الامارات في هذا الشأن، ومشيداً بحرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حضر شخصياً هذه المناسبة، على دعم هذه الجهود للنهوض باللغة العربية وصونها.

وقال أبو الغيط، إن إعلان الإمارات يمثل التزاماً عربياً تجاه لغتنا التي نعتز بها، وتعهدا بدعمها بصفتها ركناً أساسياً من أركان الهوية العربية والعنوان الأهم لوحدة الأمة.

ونقل المصدر، أن الأمين العام اعتبر "إعلان الإمارات" خارطة طريق للنهوض باللغة العربية، إذ تناول بالتفصيل في مضمونه جميع المجالات المتعلقة باللغة، مضيفاً بأن هذه المبادرة تعد تنفيذاً لتوصيات تقرير حالة اللغة العربية الذي أصدرته وزارة الثقافة والشباب الإماراتية لتشخيص وضع اللغة العربية بشكل شامل، وتقديم مقترحات ترسم مستقبلها.

وتضمن إعلان الإمارات للغة العربية بنوداً شملت الهوية والتعليم والمحتوى الرقمي والترجمة وغيرها من الموضوعات التي شدد تقرير حالة اللغة العربية على ضرورة الاهتمام بها لتعزيز مكانة اللغة العربية واستعادتها مكانتها كلغة علم كما هي لغة أدب وجمال.