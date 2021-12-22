أبو الغيط يوقع وثيقة "إعلان الإمارات للغة العربية".. ويؤكد دعمه للنهوض بها

بيشوى رمزى

وقّع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، برفقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ووزراء الثقافة العرب على وثيقة "إعلان الإمارات للغة العربية" وذلك في جناح دولة الإمارات بإكسبو 2020 دبى، ضمن أعمال أول قمة للغة العربية تنظمها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية.



الأمين العام وحديث مع بن راشد

وصرح مصدر مسئول بأن الأمين العام ثمن الوثيقة التي تهدف إلى تعزيز اللغة العربية، مشيراً بأنها تضاف إلى قائمة المبادرات التي أطلقتها دولة الامارات في هذا الشأن، ومشيداً بحرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حضر شخصياً هذه المناسبة، على دعم هذه الجهود للنهوض باللغة العربية وصونها.



أبو الغيط يوقع على الوثيقة

وقال أبو الغيط بأن إعلان الإمارات يمثل التزاماً عربياً تجاه لغتنا التي نعتز بها، وتعهدا بدعمها بصفتها ركناً أساسياً من أركان الهوية العربية والعنوان الأهم لوحدة الأمة.

ونقل المصدر أن الأمين العام اعتبر "إعلان الإمارات" خارطة طريق للنهوض باللغة العربية، إذ تناول بالتفصيل في مضمونه جميع المجالات المتعلقة باللغة، مضيفاً بأن هذه المبادرة تعد تنفيذاً لتوصيات تقرير حالة اللغة العربية الذي أصدرته وزارة الثقافة والشباب الإماراتية لتشخيص وضع اللغة العربية بشكل شامل، وتقديم مقترحات ترسم مستقبلها.



الأمين العام وبن راشد ووزراء الثقافة العرب

وتضمن إعلان الإمارات للغة العربية بنوداً شملت الهوية والتعليم والمحتوى الرقمي والترجمة وغيرها من الموضوعات التي شدد تقرير حالة اللغة العربية على ضرورة الاهتمام بها لتعزيز مكانة اللغة العربية واستعادتها مكانتها كلغة علم كما هي لغة أدب وجمال.