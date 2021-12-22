8 يناير أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

كتب أحمد الجعفرى

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة 8 يناير لمحاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية.

وكانت محكمة استئناف القاهرة تسلمت اليوم الأربعاء، ملف قضية التنقيب والاتجار فى الآثار المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين، تمهيدا لإعادة توزيعها على إحدى الدوائر الجنائية بعد أن قررت الدائرة 16 جنايات القاهرة أمس بالتنحى عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

وتنحت الدائرة 16 جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين أيمن فرحات سيد، وإيمان السيد المليجي، وعلي إبراهيم عمارة عن نظر محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين لاستشعارها الحرج وإعادة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لإحالتها لدائرة جنائية أخرى.

ووفقا للمادة 150 من قانون المرافعات فإن للقاضي الحق في التنحي عن نظر القضايا إذا استشعر الحرج لأي سبب يراه، ودون ان يحدد القانون هذه الاسباب التي قد تدفع قاض للتنحي عن نظر دعوى.

ويرى خبراء القانون أن قرار تنحى المحكمة أو القاضي عن نظر قضية متداولة أمامه، يأتي للتأكيد على نزاهة وشفافية القضاء المصري، وأنه يقصد منه الحفاظ على بشرية القاضي كإنسان ومن الأسباب التي قد تدفعه لتنحى بأن يكون أحد المتهمين في القضية من الجيران أو على علاقة به او تجمعهم صداقة أو أنه يصلى معه في مسجد واحد.