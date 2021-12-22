18 مكانا دخولها بدون كمامة يعرضك للغرامة من 50 لـ150 جنيها

كتبت هند عادل

ارتداء الكمامة من أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهه تفشى وباء فيروس كورونا، ويجب أن تجعل من ارتداء الكمامة عادة عندما تكون مع أشخاص آخرين إنّ استعمال الكمامات وحفظها وتنظيفها والتخلص منها بشكل سليم أمر ضروري لجعلها فعالة قدر الإمكان، ولمواجهة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حدد مجلس الوزراء أماكن لا يسمح الدخول فيها بدون كمامة وإلا يعرض الشخص لدفع غرامة مالية من 50لـ 150 جنيه.



18 مكانا دخولهم بدون كمامة يعرضك للغرامة نستعرضها كما يلى: 1. جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة.

2. الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي فيها.

3. الأماكن المغلقة التي تستقبل الجمهور.

4. المنشآت الحكومية.

5. دور العبادة.

6. البنوك.

7. الشركات.

8. الجمعيات.

9. المحال.

10. المراكز التجارية "المولات"

11. السينمات.

12. المسارح.

13. الدور الثقافية.

14. الأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب.

15. الأسواق.

16. مقار المدارس والمعاهد والجامعات.

17. فصول محو الأمية وأنشطة "تعليم الكبار".

18. غيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير.