وكالة الأدوية الأوروبية: نوفافاكس سيوفر للعالم مليار جرعة تلقيح سنوياً

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قالت وكالة الأدوية الأوروبية إن لقاح (نوفافاكس) الجديد سوف يوفر مليار جرعة تلقيح في السنة يمكن استخدامها لعمليات التطعيم ضد (كوفيد- 19) في كافة أرجاء العالم.



وأضافت الوكالة الأوروبية -حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية اليوم الأربعاء- أن لقاح (نوفافاكس) المضاد لفيروس (كورونا) الذي تمت الموافقة عليه أمس في الاتحاد الأوروبي، يسهل التعامل معه لأنه يمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة العادية.



وذكرت الوكالة أن ذلك سيسمح بتوفير كميات ضخمة من الجرعات، تصل إلى مليار جرعة سنويًا، ليتم توفيرها لبرنامج منصة (كوفاكس)، الذي يهدف إلى تسهيل إجراء عمليات التحصين حتى في البلدان الفقيرة.



بدوره، أوضح ماركو كافاليري رئيس قسم اللقاحات والمنتجات العلاجية الخاصة بكوفيد-19، التابع لوكالة الأدوية الأوروبية، خلال التحديث الأخير لعام 2021 المخصص للصحافة، أن تلك الجرعات ستساعد في ضمان تلقيح العالم بأسرع ما يمكن.