وزير خارجية الأردن ورئيس البرلمان العربى يبحثان تعزيز العمل المشترك لخدمة القضايا العربية

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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، مع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الذي يزور الأردن حاليًا للمشاركة في أعمال اجتماعات البرلمان العربي، العلاقات المتميزة بين الجانبين، والقضايا العربية وجهود تعزيز العمل العربي المشترك خدمةً للقضايا والمصالح العربية.

وثمّن الصفدي - خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - جهود البرلمان العربي في إطلاق الحوار البنّاء بين البرلمانات العربية والدولية، والدفاع عن القضايا العربية، وتحديدًا القضية الفلسطينية.

وأكد اعتزاز الأردن باستضافة اجتماعات لجان البرلمان العربي، معربًا عن تطلعه لنجاح أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، المقرر عقدها بعد غد /الخميس/ في العاصمة عمّان، والتي تمّ اختيارها لتكون أول عاصمة عربية تجرى فيها اجتماعات البرلمان العربي، بعد توجهات رئاسة البرلمان العربي لعقد اجتماعاته في مختلف الدول العربية.

من جانبه، أشاد العسومي بالتعاون القائم، ودور البرلمان الأردني الرئيسي في البرلمان العربي، مؤكدًا أهمية جهود الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وكان البرلمان العربي قد بدأ عقد اجتماعات لجانه بمجلس النواب الأردني يوم الأحد الماضي، تمهيدًا لعقد جلسته العامة يوم بعد غد في مجلس النواب الأردني.