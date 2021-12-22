"التموين" تعلن زيادة سعر طن قصب السكر للمزارعين لـ810 جنيهات بدلا من 720

كتب مدحت وهبة - تصوير عمرو مصطفى

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة علاوة تكلفة طن البنجر بمقدار 75 جنيها وفى المناطق الصحراوية، والعلاوة فى القصب بمقدار 90 جنيها، مؤكدا زيادة سعر طن القصب من 720 جنيها للموسم الماضى إلى 810 جنيهات فى سعر طن القصب للمزارعين للموسم المقبل لإنتاج السكر المحلى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى بوزارة التموين بحضور السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وهشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة مجلس النواب والنائب اشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب واللواء عصام البدوى رئيس مجلس ادارة شركة السكر للصناعات التكاملية والدكتور احمد ابو اليزيد رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب احدى شركات وزارة التموين.



ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .



وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (1)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (2)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (3)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (4)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (5)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (6)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (7)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (8)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (9)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (10)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (11)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (12)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (13)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (14)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (15)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (16)



المؤتمر الصحفى بوزارة التموين (17)