وزير التخطيط اليمنى: البنك الدولى يقدم منحتين للبلاد بإجمالى 170 مليون دولار

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قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تقديم منحتين لليمن بإجمالي 170 مليون دولار لتنفيذ مشروعين هامين وحيويين.



وأضاف باذيب في تصريح اليوم الأربعاء وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المنحتين ستدعمان اثنين من المشروعات الحيوية الهامة وهما المرحلة الثانية من المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، ومشروع جديد للطرق الريفية لإتاحة ممرات حيوية لإيصال الغذاء إلى الفئات الأشد احتياجاً وتحسين ربط المزارعين بأسواقهم.



وأوضح أن الموافقة على المنحتين من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشد فقرًا، تأتي نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التخطيط لحث المانحين وتفعيل التعاون المشترك مع المؤسسات الدولية المانحة الشقيقة والصديقة.



يُشار إلى أن إجمالي حجم المنح التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية لليمن منذ عام 2016 ارتفع إلى 2.89 مليار دولار من خلال مشروعات إغاثية وتنموية يتم تنفيذها عبر وكالات الأمم المتحدة.