وزير الأوقاف يشارك محافظة بورسعيد عيدها القومى الجمعة المقبلة

كتب على عبد الرحمن

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظة بور سعيد عيدها القومي الجمعة المقبلة، ويلتقي بقيادات الدعوة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة.

وفى سياق متصل كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة بأداء خطبة الجمعة المقبلة بمسجد أم القرى بمحافظة بورسعيد.

ومن المقرر أن تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة، 25 مسجدًا، منها 9 مساجد إحلالًا وتجديدًا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، و16 مسجدًا آخرين، منها 14 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 428 مسجدًا ، منها 371 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و 57 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وكرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، أبطال الانتصار على دول العدوان الثلاثي وأسرهم، وذلك خلال احتفالية لفرقة الموسيقى العربية على مسرح قصر الثقافة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956 وتضمنت قائمة المكرمين كل من: البطل الفدائي أحمد هلال، وأسر الأبطال الفدائيين ومنهم: محمد مهران، وعلى زنجير، وزينب الكفراوي، وعليه الشطوي .