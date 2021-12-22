هبوط الأسهم السعودية والإماراتية بجلسة الأربعاء..وصعود البحرين والكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.5% خاسرًا 56.85 نقطة ليغلق عند مستوى 11204.43 نقطة، وهبطت الأسواق الإماراتية، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.45% رابحًا 8.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1777.53 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.5% خاسرًا 56.85 نقطة ليغلق عند مستوى 11204.43 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.75% خاسرًا 747.13 نقطة ليغلق عند مستوى 26409.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 165.9 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.86%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.82%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.8%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.51%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.6%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.27%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.04%، ثم قطاعي الاتصالات والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.94%، 0.91%، على التوالي، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والتأمين بنسبة 0.54%، 0.51%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والرعاية الصحية بنسبة 1.24%، 0.46%، على التوالي.

وقفز 39 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الاستثمار" بنسبة 9.11%، ثم سهم "أم آي اس" بنسبة 3.62%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 3.03%، وتراجع 158 سهمًا على رأسها سهم "أسواق المزراعة" بنسبة 5.17%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 4.92%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 4.89%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 349 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.84% خاسرًا 26.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3126.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.7 مليون سهم محققة ما قيمته 211.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3101 صفقة لعدد 28 سهمًا، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.1%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.46%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.1%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 13.79%، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 4.34%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.6%، ثم سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.29%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.5 مليون ورقة بقيمة 50.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.20%.



بورصة أبو ظبي كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.71% خاسرًا 59.73 نقطة ليغلق عند مستوى 8398.892 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.536 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 210.2 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار درهم عبر تنفيذ 7148 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 3.97%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.5%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.55%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.43%، ثم قطاعي العقار والتأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 14.81%، ثم سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 12.5%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 3.13%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 6.9%، ثم سهم " شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)" بنسبة 4.06%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 3.92%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 371.2 مليون درهم.



بورصة البحرين فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% رابحًا 8.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1777.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 302.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 41% مدفوعًا بارتفاع أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، بنك السلام، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبة 3.14%، 1.03%، 0.76%، 0.62%، على التوالي، وصعد سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 2.89%.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 41.33% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 10%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 19% بضغوط هبوط سهم مجمعة فنادق الخليج بنسبة 1.54%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة انخفاض 12.82% بضغوط هبوط سهم شركة دلمون للدواجن بنسبة 8.33%.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.72% رابحًا 49.94 نقطة ليغلق عند مستوى 7031.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.56% رابحًا 42.88 نقطة ليغلق عند مستوى 7632.48 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.17% رابحًا 68.08 نقطة ليغلق عند مستوى 5862.69 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.4% رابحًا 84.37 نقطة ليغلق عند مستوى 6095.34 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 260.6 مليون سهم بقيمة 57.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9553 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.25%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.92%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاعي المنافع والطاقة بنسبة 0.44%، 0.39%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.