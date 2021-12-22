ننشر مخطط الإسكان لتطوير محافظات الصعيد وأبرز المشروعات المستهدفة

كتب أحمد حسن

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مخطط الوزارة لإنشاء مشروعات تنموية ومشروعات مياه وصرف، وتطوير للعشوائيات، وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فتتاح عدد من المشروعات التنموية اليوم في محافظة أسيوط.

وأكد الوزير، أن حجم مشروعات وزارة الإسكان في الصعيد بلغ 86.5 مليار جنيه، شاركت فيها 2800 شركة، ووفرت 1.4 مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى مبادرة "تدريب من أجل التشغيل"، وذلك للحصول على الشهادات الدالة على هذا التدريب، معقبا: "سنعطى أفضلية للطروحات والشركات التي تستعين بشباب صعيد مصر".

واستدعى وزير الإسكان، النموذج الألمانى في تحسين جودة الحياة، مضيفا: "ألمانيا من 85 عدد سكانها ثابت، واحنا كنا تلت السكان الموجود دلوقتي..هما بيشتغلوا على تحسين جودة الحياة، واحنا لسه بنشتغل على الحاجات الأساسية"، مؤكدا أن خطة التنمية التي تضعها الدولة تتركز على الارتقاء بجودة الحياة".

وكشف "الجزار" عن الانتهاء من تغطية خدمات الصرف الصحي في كافة محافظات الصعيد بعد عامين بنسبة 100% ، لتسبق محافظات الصعيد نظيراتها من المحافظات الأخرى.