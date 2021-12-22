اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بوصلة "صحراوى أسوان"

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:16 م
ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بوصلة "صحراوى أسوان" حادث - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على "وصلة الغنيمية" المؤدية للطريق الصحراوى الغربى شمال محافظة أسوان، والذى نتج عنه إصابة 14 شخصاً، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرافق إخطارا من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، بامتداد الطريق الصحراوى الغربى "نزلة الغنيمية" بمركز إدفو، ونتج عنه إصابة 14 شخصاً تم نقلهم لمستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم: "أحمد بسطاوي العكومي 68 سنة، وعبد الخالق حسن العكرمي 59 سنة، وشحات مولي 58 سنة، ورزق أحمد علي 42 سنة، وفكري عجومي 59 سنة، وعلي عبادي عبد الرحمن 62 سنة، وحسن أشرف محمد أمين 25 سنة، وحسن شحات ورداني  38 سنة، وعصام عبده حامد 58 سنة، وخضر رضوان العكرمي 65 سنة، وحسن الطواب 66 سنة، وحامد شحات 61 سنة، وحجاج دياب 50 سنة، وعلي محمد خير 62 سنة"، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

 

 


حادث

الطريق الصحراوى

نزلة الغنيمية

ادفو

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة