اليوم السابع
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نقابة المرافق: الحد الأدنى للأجور يؤكد اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للعمال

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:59 ص
نقابة المرافق: الحد الأدنى للأجور يؤكد اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للعمال هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق
كتبت آية دعبس

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أشاد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرارات المجلس القومي للأجور ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2022 خاصة على عمال القطاع الخاص البالغ عددهم 18 مليون عامل، مشيرا إلى أن تطبيق هذا القرار يؤكد اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للعمال، خاصة وأنه يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.
 
وأكد نقيب المرافق، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن عمال المرافق يؤيدون هذا القرار ويعتبرونه بداية للمزيد من المكاسب العمالية التى ستتحقق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع حقوق ومصالح عمال مصر في مقدمة اهتمامات الدولة من خلال النهوض بحياتهم الإجتماعية ،وتوعيتهم وتدريبهم على أدوات العصر الحديث.
 
كان قد أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، كما اتفق المجلس على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.

الحد الادنى للاجور

الحد الادنى للاجور بالقطاع الخاص

المجلس القومى للاجور

اتحاد العمال

تطبيق الحد الادنى للاجور

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