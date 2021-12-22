نقابة الأطباء: وزارة الخارجية تدخلت لحل مشكلة طبيبين فى السعودية

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور مصطفى هاشم عضو مجلس نقابة الأطباء ، مقرر لجنة العلاقات الخارجية، أن نقابة الأطباء تلقت إفادة من السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بشأن الإستغاثة التي تلقتها نقابة الأطباء من طبيب مصري يعمل بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح هاشم، فى بيان لنقابة الأطباء، أن لجنة العلاقات الخارجية بنقابة الأطباء كانت قد تلقت إستغاثة من أحد الأطباء المصريين بالسعودية و يعمل استشاري أشعة تشخيصية بأحد المستشفيات الخاصة بجدة، والتى أوضحت وقفه واحتجازه بأحد مراكز الشرطة بجدة بناء على شكاوى كيدية من بعض العاملين بالمستشفى جهة عمله بحسب ما ورد بإستغاثة الطبيب، لافتا إلى أن النقابة تواصلت مع وزارة الخارجية لبحث الشكوى، وعليه فقد تلقت النقابة لاحقا ردًا مفصلاً من السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية و المصريين بالخارج، أفاد فيه ببحث وزارة الخارجية مع القنصلية المصرية العامة بجدة لشكوى الطبيب، وأنه تأكد إطلاق سراح الطبيب بالكفالة الحضورية لحين إنتهاء التحقيقات.

وأَضافت نقابة الأطباء،: كما أفاد مساعد وزير الخارجية في رده على نقابة الأطباء أن الطبيب المذكور قد حضر إلى مقر البعثة المصرية بجدة والتى بدورها قدمت له كافة الدعم القانوني اللازم، كما أضاف السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية أن القنصلية المصرية قامت بمخاطبة وزارة الخارجية السعودية فرع مكة المكرمة بشأن شكوى الطبيب.

وتابعت: على جانب أخر فقد أفادت وزارة الخارجية أنها بحثت مع القنصلية العامة بجدة شكوى طبيب أخر أخصائي طب الأطفال و الذي كان قد تقدم بشكوى لنقابة الأطباء يطلب فيها المساعدة للحصول على مستحقاته المالية لدى أحد المراكز الطبية الخاصة بالمدينة المنورة، وأرسلت النقابة بعض البيانات التفصيلية عن موضوع الشكوى.

من جانبه، وجه الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء الشكر والتقدير لوزارة الخارجية ومساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية و المصريين بالخارج لتواصلهم الدائم والتعاون المستمر مع نقابة الأطباء، مؤكدا على سعى نقابة الأطباء بشتى الطرق لتحسين أحوال الأطباء داخل مصر والارتقاء بمهنة الطب وعلى التوازى فإن متابعة أحوال الأطباء المصريين بالخارج وبحث مطالبهم هى أيضاً من واجبات النقابة.