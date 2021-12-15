نقابة الأطباء: الخوف من المسئولية الطبية أحد أسباب تزايد الولادات القيصرية

كتبت آية دعبس

أكد الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء أن أحد أسباب اتجاه الأطباء لاتخاذ قرار الولادة القيصرية هو تخوفهم من المسئولية الطبية الجنائية فى حال حدوث مضاعفات على الأم أو الطفل نتيجة محاولة الولادة الطبيعية، مما يؤدى إلى مسائلته و تعرضه للحبس فى ظل القانون الجنائي الحالى، مشيرا إلى أن إصدار قانون المسئولية الطبية سيساعد على اتخاذ القرار السليم بمحاولة الولادة الطبيعية.

وأضاف سالم، فى بيان، أن طبيب الأسرة في ظل قانون التأمين الصحي الشامل، سيكون له دور كبير فى التوعية و الإشراف على القابلات اللاتي يقمن بإجراء التوليد الطبيعى، مشيرا إلى أن وجود طبيب الأسرة في ظل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل سيساعد على تقليل عدد الولادات القيصرية.

وأشار خلال مشاركته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، مساء أمس، إلى أنه تم توجيه الدعوة له من الأمانة العامة لمجلس النواب لحضور اجتماع لجنة الصحة، و ذلك لإبداء الرأى أثناء مناقشة طلبي إحاطة تقدمتا بهما نائبتين، و أوضح سالم أن طلب الإحاطة الأول مقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم بشأن وجود ضحايا نتيجة بيزنس الولادة القيصرية فى مصر و طلب الإحاطة الآخر مقدم من النائبة الدكتورة عبلة الألفي بشأن إرتفاع معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية في مصر‘حسب ما ورد بنصي طلبي الإحاطة.