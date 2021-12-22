منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ببنى سويف تستقبل 4538 شكوى فى 2021

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، جهود اللجنة العليا التى تم تشكيلها لمراجعة الموقف التنفيذى للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التى تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، على مدار العام الحالي، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات خلال تلك الفترة، للعمل على إزالتها ورفع مؤشرات الأداء السنوى للمحافظة فى هذا الملف الحيوى.

جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعودرئيس اللجنة ، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذى للشكاوى الواردة على المنظومة والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز دورها بالشكل الذى يسهم فى زيادة معدلات الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين من خلال سرعة فحص الشكاوى وعرضها على الجهات المعنية والرد عليها من خلال إدارة خدمة المواطنين.

أشار السكرتير العام إلى الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور أعضاء اللجنة من مسؤولى الوحدات المحلية و المديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية المعنية ومسؤولى الشكاوى بتلك الجهات، وبحضور مها حميدة، مدير عام خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة "مقرراً للجنة"، حيث تم عرض تقرير مفصل عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال تلك الفترة، والذى تضمن الإشارة إلى أن إجمالى الشكاوى الوادرة على المنظومة"فى الفترة من 1 يناير 2021 حتى 21 ديسمبر الجاري" قد بلغ 4538 شكوى (952 شكاوى جماعية + 3589 شكاوى فردية) المنفذ منها 4430 شكوى بنسبة إنجاز 98%، وجار الانتهاء من 108 شكاوى.

من جانبه، وجه المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، بسرعة الرد على تلك الشكاوى لرفع معدل الإنجاز، والتأكيد على المسئولين عن منظومة الشكاوى الحكومية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وكذلك إدارات الديوان العام بسرعة الرد على جميع الشكاوى المتأخرة، والتى لم يتم الرد عليها خلال ذات الفترة، وكذلك غلق جميع الشكاوى بنهاية ديسمبر الجاري 2021، فضلا عن سرعة التعامل مع الشكاوى الواردة من المركز التكنولوجى بالديوان العام والموجه إلى الوحدات المحلية والمديرات الخدمية وكذلك ادارات الديوان العام حتى يتم إخطار المواطن بالرد.