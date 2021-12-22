اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:00 ص
أكرم القصاص
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مقتل طفلة إثر قصف سيارة مدنية بطائرة مسيرة غرب تعز فى اليمن

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:00 ص
مقتل طفلة إثر قصف سيارة مدنية بطائرة مسيرة غرب تعز فى اليمن اليمن - أرشيفية
أ ش أ

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لقيت طفلة مصرعها وأصيبت امرأتان، جراء قصف لجماعة الحوثي بطائرة مسيرة استهدف سيارة مدنية في مديرية مقبنة غرب تعز.


وذكرت مصادر محلية لقناة (الإخبارية) اليمنية، اليوم الأربعاء، أن القصف تسبب في مقتل الطفلة سبأ علي عبد اللاه وإصابة امرأتين بجروح وصفت بالخطيرة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى الميداني بمديرية حيس لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، ووصفت إصابتهما بالخطيرة.


وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني أعلنت، أمس، مصرع عشرات العناصر الحوثية في اشتباكات وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، في جبهات غرب تعز وشرق الحديدة، مضيفة أن العشرات من عناصر الحوثيين لقوا مصرعهم وجرح آخرون في اشتباكات عنيفة خاضتها القوات المشتركة المسنودة من طيران التحالف في جبهة سقم شمال مديرية مقبنة غرب تعز وفي جبهة جبل راس شرق محافظة الحديدة.


اليمن

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