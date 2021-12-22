اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:59 م
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محافظ بورسعيد يوجه بالبدء فى التطوير الشامل لمنطقة السيدة خديجة بالضواحى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:14 م
محافظ بورسعيد يوجه بالبدء فى التطوير الشامل لمنطقة السيدة خديجة بالضواحى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الأجهزة التنفيذية بالبدء الفورى فى أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة  أ، ب ومنطقة الحراسات  بحى الضواحي، على أن تكون خطة التطوير شاملة و على أعلى درجة من الكفاءة تماشيا مع أعمال التطوير بجميع أنحاء بورسعيد.

وشدد المحافظ على سرعة البدء فى أعمال التطوير والالتزام بخطة زمنية محددة،  والتى تشمل رصف الطرق والشوارع الداخلية بين العمارات السكنية بمناطق السيدة خديجة أ،  ب، ومنطقة الحراسات ودهان جميع العمارات السكنية بلون موحد،  وزيادة معدلات الإضاءة والعناصر التجميلية بالمناطق المذكورة،  يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتوفير المناطق الأكثر احتياجا بحى الضواحي، ولتحقيق أفضل مظهر حضارى فى المنطقة الواقعة بمدخل بورسعيد الجنوبى.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد التفقدية، لمتابعة سير العمل فى عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة بورسعيد، رافقه خلال الجولة مسئولى حى الضواحى وحى الزهور، ومسئولى مديرية الطرق والنقل.

 

 

 


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بورسعيد

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