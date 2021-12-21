محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة الصناعية بجنوب المحافظة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الدهانات صناعة استراتيجية هامة تساهم فى النهوض بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة والتي أصبحت مكان جذب استثمارى.

وأضاف محافظ بورسعيد، أنه قام بجولة تفقدية موسعة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تابع خلالها سير العمل بعدد من المشروعات الصناعية، من بينها أحد مصانع الأدوات الكهربائية، موضحاً أنه اطلع على معدلات الإنتاج بالمصنع، ورافقه اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وأشاد محافظ بورسعيد، بمستوى العمل والإنتاج داخل المصنع، مستعرضا معدلات الإنتاج داخل المصنع، والذى يمثل إضافة لمجموعة المصانع المميزة فى المنطقة الصناعية، وساهم فى توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

كما تابع العمل في خطوط الإنتاج والتصنيع داخل مصنع لإنتاج الدهانات، مؤكدا أن المصنع يقدم معدلات عالية من الإنتاج ويصدر لعدد من البلدان، ويقوم على صناعة استراتيجية هامة تسهم فى خطة النهوض بالمنطقة الصناعية، كما تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، خلال جولته بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، سير العمل والإنتاج داخل مصنع البطانيات بالمنطقة الصناعية، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

وأشاد محافظ بورسعيد، بمنتجات مصنع المفروشات والبطاطين والسجاد، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة.

وأكد المحافظ أن المصنع يعمل على دعم السوق المحلي ويوفر صناعة محلية مهمة، لافتا إلي أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، مما ساهم فى الإرتقاء بالمستوى الصناعي وتوفير مزيد من فرص العمل، مُشيداً بجودة المنتج ومعدلات الإنتاج، والتقى المحافظ بعدد من العاملين بالمصنع، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.



احدي مصانع البطاطين



المحافظ يتفقد مصنع للبطاطين



بطاطين بورسعيد



جانب من الإنتاج



جانب من المصنع



خلال حديث المحافظ مع العمال