محافظ الشرقية يأمر برفع كفاءة ورصف عدد من الشوارع بمدينة أبوحماد

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مركز ومدينة أبو حماد للإطمئنان على أعمال النوبتجية الصباحية وأعمال النظافة ورفع القمامة والإشغالات بالشوارع الرئيسية ورفع القمامة وإزالة الإشغالات المخالفة.

توجه المحافظ لشارع الجيش والذى يشهد أعمال رصف وكذلك شارع المغازى والشوارع المتفرعة منه (ش أبو طاقية - وش برج العزازى ) بإجمالى طول 950م وبتكلفة تصل إلى 2 مليون و600 ألف جنيه كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع ماركيز بطول 450 م وبتكلفة تصل إلى مليون جنيه.

انتقل المحافظ يرافقه وجيه صدقى سعدون رئيس مركز ومدينة أبو حماد لتفقد شوارع ( التحرير- الكنيسة) ليأمر المحافظ رئيس المركز بالبدء فوراً فى رفع كفاءتهم وتبليطها ببلاط الإنترلوك.

كما أمر المحافظ برصف 5 شوارع جانبية متفرعة من شارع الجيش ومغلقة النهاية ببلاط الانترلوك نظرا لتردى حالتهم مما يعوق حركة المواطنين خاصة مع سقوط الأمطار، كما كلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة أبو حماد برصف شارع بورسعيد ورفع كفاءته وتهيئته بالشكل اللائق والمناسب أمام المارة والمواطنين.

أكد المحافظ أن أعمال التطوير التى تشهدها المحافظة فى عدد من مراكزها ومدنها ستغير وجه الحياة أمام المواطنين وستعيد اللمسة الجمالية و النسق الحضارى للمراكز والمدن ليشعر المواطن بحجم الإهتمام الذى توليه له الدولة لتحسين الخدمات المقدمة إليه فى كافة القطاعات مؤكداً أن التطوير والتغيير وتنفيذ المشروعات لن يكون بين عشية وضحاها لكنه مجهود كبير يبذل يراعى فيه كافة معايير الجودة ليستفيد منها المواطنين لسنوات طويلة قادمة.