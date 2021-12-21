محافظ الشرقية يتابع أعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركز الحسينية

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماعاً لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجارى تنفيذها بقرى وتوابع مركز الحسينية، فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية وعدد من مديرى المديريات الخدمية والشركات والهيئات الحكومية ورؤساء المراكز والمدن.

أكد محافظ الشرقية أن أعمال تنفيذ المشروعات تسير على قدم وساق مشددا على رؤساء الشركات والهيئات الحكومية بمتابعة الشركات المنفذة والزامها بالجدول الزمنى المحدد لإسراع الخطى فى تنفيذ المشروعات وإنجاز مشروع حياة كريمة بقرى الحسينية والبالغ عددها 41 قرية و740 تابعا.

وخلال الاجتماع، اطمأن المحافظ على نسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والتى تتماشى مع مبادرة حياة كريمة لتغيير وجه الحياة إلى الأفضل وتحسين جودة حياة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى ستغير شكل الحياة الى الأفضل وتحدث نقله حضارية ونوعية بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر قراراً بتشكيل وحدة لمتابعة آليات تنفيذ مراحل مبادرة حياة كريمة على أن تتولى الوحدة المهام والمسئوليات الآتية.

· منسق وحدة المحافظة والمشرف على عمل الوحدة والتنسيق مع الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، وكذلك المسئول عن إجراءات التنسيق بشأن توفير الأراضى المطلوبة للمشروعات وتذليل العقبات التى تواجه تنفيذ المشروعات على مستوى المحافظة، ورفع تقرير إسبوعى للعرض على المحافظ ونائبه بشأن التقدم فى أعمال المبادرة.

· مسئول التخطيط والذى يقوم بالإشراف على أعمال مسئولى التخطيط على مستوى المراكز وتقديم الدعم الفنى المستمر لهم ، وكذلك الإشراف على عملية إعداد مشروع الخطط السنوية للمراكز المتبقية بالمحافظة ، والتنسيق مع مسئولى التخطيط بالوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية ومسئولى التخطيط بالمديريات وشركات المرافق والهيئات المشاركة فى تنفيذ المبادرة .

· مسئول المتابعة ويقوم بالإشراف على الأعمال وتقديم الدعم الفنى لمسئولى المتابعة على مستوى المراكز واعدد وتحديث تقارير متابعة الموقف التنفيذى والتمويلى ورفع تحديث نصف شهرى للوحدة المركزية.

· مسئول المشاركة المجتمعية ويقوم بالإشراف على تقديم الوعى الفنى لمسئولى المشاركة المجتمعية على مستوى المراكز والتأكد من مشاركة أعضاء اللجان المجتمعية فى عمليات التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، وكذلك إدارة منظومة الشكاوى والاستفسارات المجتمعية لمشروعات المبادرة.

· مسئول التوثيق والإعلام ويقوم بالتوثيق الفوتوغرافى والفيديو لمشروعات المبادرة بشكل منتظم ( قبل – أثناء – بعد ) مراحل التنفيذ ، مع إعداد أرشيف وصور ولقطات فيديو لكل مشروع بالمبادرة على أرض المحافظة ، بما فى ذلك شهادات حيه من المواطنين المستفيدين ، وتأسيس وإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والنشر الدورى لمختلف خطط وتطورات تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مختلف أعضاء الوحدة من خلال الموقع الإلكترونى للمحافظة على صفحة الفيس بوك.