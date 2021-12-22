محافظ البحيرة: رصف 1000 طريق بين المراكز والقرى بتكلفة مليار جنيه خلال عامين

وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات وتوسعة الطريق، لتحقيق السيولة المرورية ووضع أعمدة ديكورية وإضاءة حديثة وزيادة أعمال التشجير بتكلفة 14 مليون جنيه.

كما قام محافظ البحيرة بتفقد شارع عبد السلام الشاذلي ومتفرعاته لمتابعة أعمال التطوير الجديدة، مؤكدا أن المحافظة شهدت تطوير ورصف أكثر من 1000 طريق بين المراكز والقري وتوابعها، بتكلفة تتجاوز مليار جنيه خلال عامين فقط.

وشارك فى الجولة حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، والدكتور وليد الشرمة والسيد القفاص أعضاء مجلس الشيوخ، وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، وسيد مرعى مدير مشروع الرصف الإنتاجي وفايز الجندي مدير مديرية الطرق.

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية على ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجدول الزمني لها، مشيرا الى وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كافة الميادين والشوارع، وإظهار المظهر الحضارى والجمالى والطابع المميز لكل مدينة، وكذلك العمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفقاً أحدث النظم العالمية.