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"النقل" تعلن انتهاء تنفيذ قطاع"أوتوستراد ـ سعد الدين الشاذلي"بتوسعة الدائرى

الأحد، 28 نوفمبر 2021 04:00 ص
"النقل" تعلن انتهاء تنفيذ قطاع"أوتوستراد ـ سعد الدين الشاذلي"بتوسعة الدائرى توسعة الطريق الدائرى
كتب رضا حبيشى

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أعلنت وزارة النقل، الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد بنسبة 100%، حيث شمل هذا القطاع توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان.

ويجرى حاليا توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى وبلغت نسبة تنفيذه 99 % وكذلك تم متابعة أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً الى البساتين.

كما انتهت وزارة النقل من  كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتم تشغيله تجريبياً  والذي يبلغ طوله  1250 متر وعرضه 30 مترا بواقع 7 حارات ، حيث يساهم الكوبري في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

وبلغت معدلات تنفيذ كوبري المرج 99.5 %, والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج.

ووصلت معدلات تنفيذ كوبري مسطرد  97% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق كما تم متابعة  أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة .

 

 


الدائرى

الطرق الدائرى

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تطوير الدائرى

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