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مجانًا.. "الصحة" تواصل الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمحافظات لليوم الرابع

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:00 ص
مجانًا.. "الصحة" تواصل الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمحافظات لليوم الرابع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
كتب وليد عبد السلام

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تواصل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فاعلياتها لليوم الرابع على التوالي، وذلك لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بهدف رفع الحالة المناعية لهم ووقايتهم من العدوي بفيروس شلل الأطفال .

تستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأضافت وزارة الصحة، أن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يجرى تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان تفذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.

 


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