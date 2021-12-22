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متهمون بالتنقيب عن الآثار يعترفون لـ مباحث القاهرة: كنا نحلم بالثراء

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 06:30 ص
متهمون بالتنقيب عن الآثار يعترفون لـ مباحث القاهرة: كنا نحلم بالثراء التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترف متهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة حلوان، بهدف الحصول على أموال والحلم بالثراء وقام رجال المباحث بمراقبتهم وأثناء التنقيب عن الآثار تم القبض على 5 متهمين واعترفوا بارتكابهم للواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار ملك أحدهم الكائن بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه وعُثر بداخله على (حفـرة بعمق 15 متر - أدوات الحفر والتنقيب).

 

بمواجهتهم اعترفـوا بـقيـامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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