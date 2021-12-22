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لسلامتك.. 7 نصائح من إدارة المرور للقيادة أسفل الأمطار تجنبًا للحوادث

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 06:30 ص
لسلامتك.. 7 نصائح من إدارة المرور للقيادة أسفل الأمطار تجنبًا للحوادث أمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أوصت الإدارة العامة للمرور، بمجموعة من الإرشادات للوقاية من حوادث الطرق خلال هطول الأمطار ومنعا لانزلاق السيارات وانقلابها أعلى المحاور وتقدم الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث الناجمة عنها، منها:
 

1-  السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2-   التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.
3-  تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4-  مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو مترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو مترا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.
6-  استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا لثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الثلاثاء، يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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