اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

عميد رياضية طنطا: دعم الابتكار فى المجال الرياضى لدعم التنمية 2030

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:10 م
عميد رياضية طنطا: دعم الابتكار فى المجال الرياضى لدعم التنمية 2030 الجلسة الافتتاحية لوقائع المؤتمر العلمي الدولي الرابع
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، فى بيان صحفي، على أهمية تكامل أهداف كل المؤسسات التعليمية مع رؤية الدولة المصرية 2030 ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك نحو إعلان الجمهورية الجديدة ، ومن أهم توجهاتها التحول الرقمي والتطوير الاستراتيجي والابتكار في كافة المجالات .

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لوقائع المؤتمر العلمي الدولي الرابع الذى تنظمه كلية التربية الرياضية بعنوان "الابتكار الاستراتيجي وصناعة الرياضة " .

أوضح عميد كلية التربية الرياضية أن مؤتمر الكلية فى نسخته الرابعة يأتى بعد قفزات كبيرة من الإنجازات في المجال الرياضي بهدف احتضان الإبتكارات والتحول الرقمي في المجال الرياضي، وتعزيز استخدام الاستراتيجيات الرياضية التي تخدم الانتقاء وصناعة البطل الرياضة في ظل استخدام تكنولوجيا الرياضة والذكاء الاصطناعي من خلال الواقع الافتراضي والمعزز كمدخل لصناعة الرياضة من محاور متعددة والتدريب الرياضي والرياضة المدرسية و الإدارة والترويح الرياضي .

كما أشاد بكافة الأراء العلمية من خلال الندوات العلمية ومناقشة الأبحاث العلمية المقدمة من عدد كبير من العلماء و الباحثين من داخل مصر وخارجها ، وذلك للوصول لخريطة من التوصيات تتبناها الكلية والجامعة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي ووزارة الرياضة .

وفي الختام أعرب عن شكره وتقديره لكل من ساهم في ظهور المؤتمر الدولي بداية من أبناء الكلية وقطاع الدراسات العليا بالكلية والجامعة ووزارة التعليم العالي ووزارة الرياضة والإتحاد الرياضي للجامعات وكل الرعاة المؤتمر.


جامعة طنطا

عميد تربية رياضية طنطا

رؤية مصر 2030

الجمهورية الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة