عميد رياضية طنطا: دعم الابتكار فى المجال الرياضى لدعم التنمية 2030

الغربية - عادل ضرة

أكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، فى بيان صحفي، على أهمية تكامل أهداف كل المؤسسات التعليمية مع رؤية الدولة المصرية 2030 ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك نحو إعلان الجمهورية الجديدة ، ومن أهم توجهاتها التحول الرقمي والتطوير الاستراتيجي والابتكار في كافة المجالات .



جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لوقائع المؤتمر العلمي الدولي الرابع الذى تنظمه كلية التربية الرياضية بعنوان "الابتكار الاستراتيجي وصناعة الرياضة " .



أوضح عميد كلية التربية الرياضية أن مؤتمر الكلية فى نسخته الرابعة يأتى بعد قفزات كبيرة من الإنجازات في المجال الرياضي بهدف احتضان الإبتكارات والتحول الرقمي في المجال الرياضي، وتعزيز استخدام الاستراتيجيات الرياضية التي تخدم الانتقاء وصناعة البطل الرياضة في ظل استخدام تكنولوجيا الرياضة والذكاء الاصطناعي من خلال الواقع الافتراضي والمعزز كمدخل لصناعة الرياضة من محاور متعددة والتدريب الرياضي والرياضة المدرسية و الإدارة والترويح الرياضي .



كما أشاد بكافة الأراء العلمية من خلال الندوات العلمية ومناقشة الأبحاث العلمية المقدمة من عدد كبير من العلماء و الباحثين من داخل مصر وخارجها ، وذلك للوصول لخريطة من التوصيات تتبناها الكلية والجامعة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي ووزارة الرياضة .



وفي الختام أعرب عن شكره وتقديره لكل من ساهم في ظهور المؤتمر الدولي بداية من أبناء الكلية وقطاع الدراسات العليا بالكلية والجامعة ووزارة التعليم العالي ووزارة الرياضة والإتحاد الرياضي للجامعات وكل الرعاة المؤتمر.