طقس الخليج.. انخفاض الحرارة بالسعودية وغائم بالإمارات ومائل للبرودة فى الكويت

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج لليوم الأربعاء فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة وتبدأ بالانخفاض التدريجي على جنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنى في مدى الرؤية الأفقية. ولايستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف. والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على سواحل جازان.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأربعاء غائما جزئياً ومغبرا أحياناً خاصة غرباً، وتزداد السحب المنخفضة على بعض المناطق خاصة الشمالية والساحلية والجزر، و تميل درجات الحرارة للانخفاض غربا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وقد تكون محملة بالغبار غرباً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب و يحدث المد الأول عند الساعة 13:54 والمد الثاني عند الساعة 05:11 و الجزر الأول عند الساعة 21:48 والجزر الثاني عند الساعة 07:59.. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحياناً مساءً و يحدث المد الأول عند الساعة 10:40 والمد الثاني عند الساعة 00:22 و الجزر الاول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 06:24.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 29 17 80 30 دبي 29 20 70 25 الشارقة 29 17 80 30 عجمان 28 20 75 35 أم القيوين 28 17 85 40 رأس الخيمة 29 15 80 30 الفجيرة 29 19 75 40 العين 27 15 80 30 ليوا 28 16 85 20 الرويس 27 15 80 25 السلع 28 14 75 25 دلما 27 21 75 30 طنب الكبرى 26 22 75 35 طنب الصغرى 26 22 75 35 أبو موسى 26 22 75 35 -مل-