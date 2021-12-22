ضبط 1200 شيشة وحالة إشغال من مقاهى ومحال حدائق الأهرام بالجيزة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تكثف محافظة الجيزة حملاتها بصفة دورية للقضاء علي جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام.

وفى ذلك الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم بقطاع هضبة الأهرام وبالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية من ضبط 1200 شيشة وحالة إشغال من المقاهي والمحال المخالفة للإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة وقد تم رفعها ومصادرتها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وفي حي جنوب الجيزة تم غلق وتشميع 3 محلات لمخالفتهم مواعيد الغلق الشتوية.