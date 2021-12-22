ضبط سيدة حاولت تهريب 560 قرصا مخدرا داخل أطعمة لابنها بسجن الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل، مقيمة دائرة مركز شرطة الخانكة، حاولت إدخال كمية من الأقراص المخدرة، داخل الأطعمة بالزيارة المعدة لنجلها السجين المودع بسجن المركز والمحبوس على ذمة أحد القضايا "مخدرات"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من الأقراص المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة لنجلها السجين بسجن المركز على ذمة أحد القضايا، وذلك داخل الأطعمة بالزيارة.

تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز، وتم ضبط "م ع أ"، 48 سنة، ربة منزل، مقيمة مساكن أبو زعبل دائرة المركز، بحوزتها 560 قرصا مخدرا متنوعا، موضوع داخل الأطعمة بالزيارة المعدة لنجلها السجين "م س أ"، 23 سنة، عاطل، والمحبوس على ذمة أحد القضايا "مخدرات".

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، اقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد إدخالها لنجلها السجين، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من الأقراص المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.