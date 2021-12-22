صور.. أقباط إسنا يحتفلون بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس بدير الشهداء جنوب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

احتفل أقباط مدينة إسنا جنوب الاقصر، مساء اليوم الأربعاء، بعشية عيد أستشهاد الأنبا أمونيوس الأسقف والشهيد، وذلك في دير الشهداء بمنطقة جبل أغاثون بإسنا، تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وبحضور أباء كهنة الإيبارشية والشمامسة والشعب القبطي.

وتضمنت الأحتفالات، تسبحة صلاة عشية ثم رفع بخور عشية، والطواف بالمقصورة الخشبية المرسوم عليها الشهيد الأنبا أمونيوس داخل الدير، وتسبحة نصف الليل، وأعقب ذلك صلاة القداس الإلهي صباح الغد الخميس، لتذكار عيد أستشهاد الأنبا أمونيوس الأسقف والشهيد .

شارك في الصلوات كلاً من، القمص حزقيال عبد النور، القمص تادرس رياض، والقمص إيليا جاد، والقس أمونيوس محفوظ، القس ميخائيل شفيق، والقس أبراهيم عبادي، والقس فيلوباتير سيفين، والقس أنجيلوس لطفي، أباء كهنة الإيبارشية.

والجدير بالذكر أن دير الشهداء يقع على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب مدينة إسنا على مشارف الصحراء الغربية، وبنى الدير الحالى فى نفس مكان دير قديم يسمى دير أنبا أسحق، ويحتوي على كنيستين إحداهما من القرن الرابع الميلادي والأخرى حديثة أنشئت في أوائل القرن العشرين.

وسمى بدير الشهداء لانه نفس المكان الذى أستشهد فيه معظم سكان مدينة إسنا من المسيحين على يد جنود الرومان فى نهاية القرن الثالث الميلادى، ويحمل هذا الدير أيضا أسم الأنبا أمونيوس الشهيد أسقف مدينة إسنا وقت الأستشهاد.