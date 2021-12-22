سكرتير عام البحر الأحمر يناقش نقل ورش الغردقة لمدينة الحرفيين.. اعرف التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكد اللواء محمد بنداري السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لحل مشكلة نقل الورش من المناطق السكنية بمدينة الغردقة إلى مدينة الحرفيين ، بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف ، دون أي ضرر لأي طرف، وبما يحقق الصالح العام .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم بديوان عام المحافظة ، وذلك بحضور اللواء ايهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة ، و مسئول من البنك المصري لتنميه الصادرات ، والعديد من أصحاب الورش بالمدينة .

واستعرض السكرتير العام مع الحضور المعوقات والصعوبات التي تواجه نقل الورش إلى منطقة الحرفيين وشكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة لتلك الورش، مؤكدا علي أن البنك المصري لتنمية الصادرات قدم العديد من التسهيلات لأصحاب الورش، حيث يتم دفع الأقساط علي 15 سنة بدلاً من 10 سنوات بفائدة متناقصة 5 %، واعطاء سنة مهلة لعدم السداد.

كما قدم البنك عرضاً لتمويل شراء المعدات والآلات الخاصة بالورشة بفائدة 5 %، مع تقديم تسهيلات أخري في حالة التعذر في السداد بشرط الإتفاق المسبق مع البنك .

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أكد أن المحافظة تسعى إلى نقل جميع الورش بمختلف الشوارع السكنية بالغردقة إلى منطقة الحرفيين في أسرع وقت ممكن ، مما يساهم في تكوين مجتمع خدمي متكامل والقضاء علي الضوضاء والتلوث بالمدينة .