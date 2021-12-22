زاخاروفا: موسكو نشرت وثائق الضمانات الأمنية لتتجنب التلاعب من جانب واشنطن

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا قررت نشر مسودة الضمانات الأمنية التي سلمتها إلى الولايات المتحدة، لتجنب احتمال التلاعب من الجانب الأمريكي.

وأضافت زاخاروفا وفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، "نحننعرف شركاءنا الأمريكيين، ونعلم أنه لا توجد حالة واحدة لم يباشر فيها الأمريكيون التلاعب بالصحافة؛ لذلك ومن أجل استبعاد أي تلاعب ولكي يكون هذا العمل مفتوحا حقا، خاصة مع الأخذ بالاعتبار ما يحدث الآن في المجال الأمني، قمنا بالتفصيل بنشر المسلك الروسي تجاه هذه الوثائق".

وتابعت قولها "إن العديد من القادة الأمريكيين وصفوا هذه الخطوة من قبل الجانب الروسي بالخدعة، وزعموا بأن الجانب الروسي يتجنب دوما العلانية، وأكدت الدبلوماسية الروسية أن موسكو سلمت في البداية هذه الوثائق لواشنطن عبر القنوات الدبلوماسية مما أتاح لها الوقت للتعرف عليها".