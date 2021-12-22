اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تقدم 7 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" لفنزويلا

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:00 ص
روسيا تقدم 7 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" لفنزويلا لقاح سبوتنيك لايت - أرشيفية
وكالات

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أعلن صندوق الاستثمارات الروسي أنه تم شحن 7 ملايين جرعة، دفعة واحدة، من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا إلى دولة فنزويلا.
 
ووفقا لصندوق الاستثمارات الروسي، فإن ذلك يعتبر أكبر عملية تسليم عالمية للقاح "سبوتنيك لايت" الذي يؤخذ على جرعة واحدة.
 
وكان مركز "جاماليا" الروسي للأبحاث قد أعلن أن لقاحيه "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت"، قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة"، مضيفا أنه "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل، فإن النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".


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أوميكرون

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